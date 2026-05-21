خطة للمواجهة.. الشباب والرياضة تكشف حقيقة منصات المراهنات في مصر

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه هناك انتشار لظاهرة المراهنات بين الشباب وهذا الأمر يشكل تحديا وخطورة بالغة على المجتمع.



وقال محمد الشاذلي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نمتلك كل البيانات التي تمكنا من مواجهة ظاهرة المراهنات في مصر ".



واكمل محمد الشاذلي:" يجب العمل على توعية الشباب بخطورة ظاهرة المراهنات على المجتمع المصري ".

ولفت محمد الشاذلي:" لا توجد أي منصة إلكترونية مصرية تقوم بممارسة ظاهرة المراهنات ".

وتواصل وزارة الشباب والرياضة تحركاتها المكثفة لمواجهة ظاهرة المراهنات الرياضية، في إطار حرص الدولة المصرية على حماية الشباب والحفاظ على نزاهة الرياضة، من خلال التنسيق الكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات والوزارات والهيئات الرياضية المعنية، للتصدي لتلك الظاهرة والحد من آثارها السلبية.

وأكدت الوزارة أنها تعمل وفق خطة متكاملة تتضمن عدداً من الإجراءات التنفيذية والتوعوية والرقابية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لمواجهة انتشار المراهنات الرياضية خاصة عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية، وما تمثله من مخاطر على النشء والشباب والمجتمع الرياضي.

