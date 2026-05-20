اليوم.. الحكم على 3 متهمين في قضية مراهنات إلكترونية

تصدر المحكمة الاقتصادية حكمها على 3 متهمين، على خلفية اتهامهم بإدارة أنشطة مراهنات إلكترونية عبر تطبيق 1xBet

وكشفت التحقيقات وأقوال المتهم الرئيسي أنه كان يتولى إدارة عدد من الحسابات باعتباره وكيلاً عن التطبيق، موضحًا أنه كان يتلقى تعليمات من القائمين على إدارته من خارج البلاد، لتنفيذ عمليات تحويلات مالية تشمل الإيداع والسحب لصالح المتراهنين داخل مصر.

وأضاف المتهم أنه استعان بآخرين للمساعدة في إدارة التحويلات المالية عبر المحافظ الإلكترونية، مقابل حصولهم على نسب من العمولات الناتجة عن تلك العمليات.