الكرملين: ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي سيزور روسيا قريبا

اعلن الكرملين، أن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي سيزور روسيا قريبا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على 1115 عسكريا أوكرانيا، إضافة لإسقاط أكثر من 1000 طائرة أوكرانية مسيرة، مع إلحاق خسائر بقوات كييف وتحقيق تقدم ملحوظ على مختلف محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم ، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت ثماني قنابل موجهة، وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخ "فلامينجو كروز" بعيد المدى، وصاروخ "نبتون-إم دي" الموجه بعيد المدى، و1054 طائرة مسيرة.