فيروس الإيبولا لم يصل مصر والإجراءات الوقائية مشددة بالمطارات.. فيديو

أكد عبدالمجيد عبدالله، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، أن مصر لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس الإيبولا، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة رفعت درجة الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات والموانئ لمواجهة أي احتمالات لانتقال الفيروس عبر الحدود.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن منظمة الصحة العالمية أصدرت تحذيرًا عالميًا لكافة الدول بشأن فيروس الإيبولا، معتبرة الأمر حالة طوارئ صحية تستوجب اتخاذ إجراءات احترازية وتبادل المعلومات الطبية بين الحكومات المختلفة، لكنه شدد على أن المنظمة لم تعلن الفيروس جائحة عالمية حتى الآن.

وأشار إلى أن الفيروس لا ينتقل عبر الهواء، وإنما ينتقل من خلال الاتصال المباشر بسوائل الجسم خلال ظهور الأعراض، لافتًا إلى أن أعراض الإيبولا تبدأ بارتفاع درجات الحرارة، وأن انتقال العدوى يحتاج إلى احتكاك مباشر أو نقل سوائل من شخص مصاب.

وأضاف أن الحجر الصحي في مصر يطبق إجراءات صارمة على القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات، خاصة عبر المطارات والموانئ البرية والبحرية والجوية، موضحًا أن فرق الحجر الصحي تضم أطباء وفنيين وتمريض لفحص القادمين والتعامل مع أي حالات مشتبه بها.