تشريعات مرتقبة لضبط المراهنات الإلكترونية .. اتصالات النواب : نسب الإدمان مقلقة

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تحركات برلمانية لإقرار تعديلات تشريعية جديدة تستهدف تنظيم المراهنات الإلكترونية، مؤكدًا أنه من المقرر عرضها على البرلمان خلال أسابيع قليلة، في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات نصب عبر المنصات الرقمية.

وأوضح بدوي، في تصريحات خاصة، أن اللجنة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها خلال الفترة الحالية، خاصة مع الانتشار الكبير للتطبيقات والمواقع غير المرخصة، والتي تعتمد على أساليب تضليل وإغراء لجذب المستخدمين واستنزاف أموالهم.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن معدلات إدمان المراهنات الإلكترونية بين البالغين بلغت نحو 37%، وهو رقم يعكس حجم التحدي، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على فئة بعينها، بل امتدت لتشمل شرائح مختلفة رغم إدراك الكثيرين لمخاطرها، نتيجة التأثير النفسي وأساليب التسويق التي تنتهجها تلك المنصات.

وأكد أن التعديلات التشريعية المرتقبة تسعى لوضع إطار قانوني صارم يواجه هذه الظاهرة، من خلال تجريم الأنشطة غير المشروعة، وتشديد العقوبات على القائمين عليها، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر المراهنات الإلكترونية، بما يحد من انتشارها ويحمي المستخدمين، خاصة فئة الشباب.