محمود جنش يعلن الرحيل عن نادي الاتحاد السكندري.. إلى أين سيتجه؟

أعلن محمود جنش، حارس مرمى الاتحاد السكندري، رحيله رسميًا عن صفوف الفريق عقب انتهاء تعاقده مع النادي، حيث وجهه رسالة وداع مؤثرة عبّر خلالها عن امتنانه لكل من دعمه خلال فترة وجوده داخل الفريق .



وكتب محمود جنش عبر ستورى صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام معلناً :



اليوم أعلن انتهاء تعاقدي مع نادي الاتحاد السكندري الذي كان لموسم واحد فقط، النادي الذي تشرفت بارتداء قميصه، والذي سيظل دائمًا جزءًا مهمًا في مسيرتي الكروية.

واضاف :"أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لجمهور الاتحاد العظيم، الذي كان السند والداعم في كل الظروف، سواء للنادي بشكل عام أو لي بشكل شخصي. شكرًا على محبتكم وتشجيعكم وثقتكم الكبيرة فيّ".

وتابع :"كما أشكر جميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وجميع العاملين داخل النادي، وزملائي اللاعبين، وكذلك مجلس الإدارة".

وتابع :"وشكر خاص للأستاذ محمد أحمد سلامة رئيس النادي على كل الدعم والتقدير".

و اوضح :"أتمنى لنادي الاتحاد السكندري كل التوفيق والنجاح، وأن يعود دائمًا إلى المكانة التي يستحقها بين الكبار.

مع خالص الحب والتقدير والاحترام".