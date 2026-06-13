وفاة شقيقة أسامة هيكل.. وتشييع الجنازة من مسجد السلام بمدينة نصر

أعلن أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، وفاة شقيقته غادة هيكل، وذلك عبر منشور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ناعيًا الفقيدة ومطالبًا بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب أسامة هيكل: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت الى رحمه الله شقيقتى غاده هيكل وستشيع الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السلام بمدينه نصر بجوار الوفاء والامل نسألكم الدعاء للفقيدة الكريمة".

موعد ومكان الجنازة

ومن المقرر أن تُشيع جنازة الراحلة عقب صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر، وسط مشاركة الأهل والأقارب ومحبي الأسرة في وداعها إلى مثواها الأخير