الدقهلية تودع أحد رموز التعليم.. كان نموذجًا للإخلاص والتفاني في العمل

نعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية حسين شعبان، مدير مدرسة الملك الكامل الثانوية بنين، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل في المجال التعليمي.

وأعربت مديرية تعليم الدقهلية، في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، حيث تقدم المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وكل من بسيوني محمد بسيوني وعبد الشافي حسن عبد الشافي وكيلا المديرية، بخالص العزاء والمواساة.

وأكدت المديرية أن الفقيد كان نموذجًا للإخلاص والتفاني في أداء عمله، وظل يؤدي واجبه حتى الساعات الأخيرة من حياته داخل ميدان العمل، مشيرة إلى أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للمنظومة التعليمية.

واختتم البيان بالدعاء للراحل أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.