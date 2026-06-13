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توزيع خطابات ندب مراقبي وملاحظي الثانوية العامة اليوم .. وقبول الإعتذارات غداً
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طه جبريل
الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توزيع خطابات ندب مراقبي وملاحظي الثانوية العامة اليوم .. وقبول الإعتذارات غداً

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم توزيع خطابات ندب المراقبين الأوائل  والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، على المديريات والإدارات التعليمية اليوم السبت الموافق ١٣ يونيو الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيتم تفعيل عمل لجان اعتذارات الثانوية العامة 2026 لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من غد الأحد الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٦، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٦، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

وفي إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صرف حافز إثابة لرؤساء لجان الامتحانات والمراقبين الأوائل  والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 .

وتضمن القرار منح رئيس اللجنة والمراقب الأول حافز إثابة بقيمة ٢٠٠٠ جنيه لكل منهما، بينما تقرر منح الملاحظ حافزًا بقيمة ١٠٠٠ جنيه، تقديرًا للجهود المبذولة في أعمال الامتحانات.

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الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

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الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

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السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)  + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

 

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية

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الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية

الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء 

امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 امتحانات

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