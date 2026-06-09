لأصحاب الأعذار القهرية|إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2026 للدور الثاني بالدرجة كاملة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الإجراءات الواجب أن يتخذها الطلاب الذين يتعرضون لأعذار من شأنها تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2026 للدور الثاني بالدرجات الفعلية ، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة أبنائنا طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، والتي من المقرر أن تبدأ امتحاناتهم يوم الأحد الموافق 21-6-2026 طبقا للجدول المعتمد من الوزير، وفي ضوء أحكام القرارين الوزاريين رقم 88 لسنة 2013 بشأن نظام الدراسة والامتحان الطلاب الصف الثالث الثانوي.





الأعذار المرضية



أ- قبل بدء الامتحان:

في حالة حدوث عذر مرضي للطالب يمنعه عن أداء امتحان الدور الأول في كل المواد أو بعضها، يلتزم ولي الامر عن طريق الإدارة التعليمية القابع لها نجله بإفادتنا بالمستندات الآتية: -

- صورة من رقم الجلوس.

- خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة يفيد ب (رغبة ولي الأمر في تأجيل الامتحانات للدور الثاني بالدرجة الفعلية).

- تقرير طبي من التأمين الصحي مُعتمد ومختوم من اللجنة الطبية العامة التابع لها الطالب موضخا به الحالة المرضية.

- صورة من خطاب المستشفى الحكومي موضح به تاريخ وموعد دخول الطالب وخروجه .

- إفادة بغياب الطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة موضح به المواد التي تغيب فيها مختوم بختم رئيس اللجنة أو ختم لجنة النظام والمراقبة .



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تقدم المستندات للمديرية التعليمية التابع لها الطالب (إدارة شئون الطلبة والامتحانات) لعرضها على الادارة العامة للتعليم الثانوى العام بالوزارة



ب- أثناء أداء الامتحان

يكون إثبات الغذر المرضي المفاجئ الذي يقع للطالب أثناء أدائه الامتحان مما يحول دون استمراره في أداء الامتحان بتقرير يعده الطبيب (الزائرة الصحية) ورئيس اللجنة معاً، ويُرسل إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب في ذات اليوم؛ لعرضه على الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة لبحث الحالة والنظر في اداء الطالب لامتحان الدور الثاني لهذه المادة بالدرجة الفعلية من عدمه.

و يلتزم ولي الأمر عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها نجله بتقديم المستندات الآتية:-

تقرير معتمد من الطبيب (الزائرة الصحية) ورئيس اللجنة معًا، بحالة الطالب المرضية ومثبت به نقل الطالب بسيارة الإسعاف ومدون به تاريخ الامتحان وتوفيت الخروج من اللجنة



أصل محضر إثبات الحالة.

4 صور طبق الأصل من استمارة (٥ د)،(٦ د) معتمدة من لجنة النظام والمراقبة يثبت فيه ما حدث للطالب أثناء تأدية الامتحان وميعاد خروجه بسيارة الإسعاف.

التماس من ولي أمر الطالب برغبته في تأجيل امتحان المادة التي أُصيب فيها نجله للدور الثاني بالدرجة الفعلية.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تُقدّم المستندات عن طريق لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب لعرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوى العام بالوزارة.

ثانيا الأعذار القهرية

العالقين بالخارج بسبب ظروف قهرية : (تقدم صورة من جواز السفر موضح بها تأشيرة الخروج والدخول للبلاد).



حالات الوفاة من الدرجة الأولى (تقدم أصل شهادة الوفاة).



حالة الولادة للطالبة التي تؤدي الامتحان (تقدم أصل شهادة المولود - الشهادة الطبية مختومة ومعتمدة من مستشفى عام).



تزامن موعد بطولة رياضية رسمية خارج البلاد مع مواعيد عقد امتحانات الدور الأول في كل المواد أو بعضها (يُقدم أصل خطاب الاتحاد الرياضي + صورة من تأشيرة الخروج والدخول للبلاد + صورة طبق الاصل من القرار الوزاري باسم الطالب ومحدد بها موعد إقامة البطولة)



الكوارث الطبيعية مثل ( هدم المنزل - السيول -…)



و يلتزم ولي الأمر عن طريق الإدارة المعليمية أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها نجله بتقديم بالمستندات الآتية:-

صورة من رقم الجلوس.

بيان غياب بالمواد التي تغيب فيها الطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب معتمد ومختوم.



تنبيهات هامة

يتم تسليم كافة المستندات المطلوبة للتأجيل للدور الثاني بالدرجة الفعلية لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية التابع لها الطالب لعرضها عن طريق مندوب على الإدارة العامة للتعليم الثانوي الحجرة رقم ١٤٥ الدور الخامس بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية (الحي الحكومي) ولا يتم إرسالها عبر البريد مطلقا.





لن يتم استلام أي تأجيلات للدور الثاني بالدرجة الفعلية من السادة أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية ، وسيتم التعامل فقط مع مندوبي المديريات التعلمية (شئون الطلبة والامتحانات).



