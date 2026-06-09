قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب والرياضة يبحث إدراج الكيك بوكسينج ضمن دورة الألعاب الإفريقية 2027 بمصر
راسنا مرفوعة .. ميدو يوجه رسالة موثرة لنجله في عيد ميلاده
تأييد حكم الإعدام على قاتل زوجته في المنوفية
الجنايات ترفض استئناف صبري نخنوخ على قرار التحفظ على أمواله وتعيده للحبس
6 أسباب.. لماذا اختار الأهلي حسين عموتة خلفا لـ توروب؟
باحث سياسي: تجميد البرنامج النووي الإيراني 20 عامًا يمنح ترامب انتصارًا سياسيًا
أمير رمسيس: أُجِل وأحترم ذوي الإعاقة وكلامي فُسر لمصالح وأغراض خاصة
من محاولات الغش إلى مفاجأة الولادة داخل اللجنة.. ماذا يحدث في امتحانات الإعدادية والثانوية بالمحافظات؟
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟
تطوير الجهاز الإداري للدولة.. الحكومة تناقش إعادة الهيكلة والتحول الرقمي وترشيد الإنفاق العام
خبير: اتفاق أمريكي إيراني بات أقرب من أي وقت.. والساعات المقبلة تحسم المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأصحاب الأعذار القهرية|إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2026 للدور الثاني بالدرجة كاملة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الإجراءات الواجب أن يتخذها الطلاب الذين يتعرضون لأعذار من شأنها تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2026 للدور الثاني بالدرجات الفعلية ، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة أبنائنا طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي  2025-2026، والتي من المقرر أن تبدأ امتحاناتهم يوم الأحد الموافق 21-6-2026 طبقا للجدول المعتمد من الوزير، وفي ضوء أحكام القرارين الوزاريين رقم 88 لسنة 2013 بشأن نظام الدراسة والامتحان الطلاب الصف الثالث الثانوي.


الأعذار المرضية


أ- قبل بدء الامتحان:
في حالة حدوث عذر مرضي للطالب يمنعه عن أداء امتحان الدور الأول في كل المواد أو بعضها، يلتزم ولي الامر عن طريق الإدارة التعليمية القابع لها نجله بإفادتنا بالمستندات الآتية: -
-  صورة من رقم الجلوس.
- خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة يفيد ب (رغبة ولي الأمر في تأجيل الامتحانات للدور الثاني بالدرجة الفعلية).
- تقرير طبي من التأمين الصحي مُعتمد ومختوم من اللجنة الطبية العامة التابع لها الطالب موضخا به الحالة المرضية.
- صورة من خطاب المستشفى الحكومي موضح به تاريخ وموعد دخول الطالب وخروجه .
- إفادة بغياب الطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة موضح به المواد التي تغيب فيها مختوم بختم رئيس اللجنة أو ختم لجنة النظام والمراقبة .
 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تقدم المستندات للمديرية التعليمية التابع لها الطالب (إدارة شئون الطلبة والامتحانات) لعرضها على الادارة العامة للتعليم الثانوى العام بالوزارة


ب- أثناء أداء الامتحان

يكون إثبات الغذر المرضي المفاجئ الذي يقع للطالب أثناء أدائه الامتحان مما يحول دون استمراره في أداء الامتحان بتقرير يعده الطبيب (الزائرة الصحية) ورئيس اللجنة معاً، ويُرسل إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب في ذات اليوم؛ لعرضه على الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة لبحث الحالة والنظر في اداء الطالب لامتحان الدور الثاني لهذه المادة بالدرجة الفعلية من عدمه.

و يلتزم ولي الأمر عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها نجله بتقديم المستندات الآتية:-

  • تقرير معتمد من الطبيب (الزائرة الصحية) ورئيس اللجنة معًا، بحالة الطالب المرضية ومثبت به نقل الطالب بسيارة الإسعاف ومدون به تاريخ الامتحان وتوفيت الخروج من اللجنة
     
  •  أصل محضر إثبات الحالة.
  • 4 صور طبق الأصل من استمارة (٥ د)،(٦ د) معتمدة من لجنة النظام والمراقبة يثبت فيه ما حدث للطالب أثناء تأدية الامتحان وميعاد خروجه بسيارة الإسعاف.
  •  التماس من ولي أمر الطالب برغبته في تأجيل امتحان المادة التي أُصيب فيها نجله للدور الثاني بالدرجة الفعلية.


وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تُقدّم المستندات عن طريق لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب لعرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوى العام بالوزارة.

ثانيا الأعذار القهرية

  •  العالقين بالخارج بسبب ظروف قهرية : (تقدم صورة من جواز السفر موضح بها تأشيرة الخروج والدخول للبلاد).
     
  • حالات الوفاة من الدرجة الأولى (تقدم أصل شهادة الوفاة).
     
  •  حالة الولادة للطالبة التي تؤدي الامتحان (تقدم أصل شهادة المولود - الشهادة الطبية مختومة ومعتمدة من مستشفى عام).
     
  • تزامن موعد بطولة رياضية رسمية خارج البلاد مع مواعيد عقد امتحانات الدور الأول في كل المواد أو بعضها (يُقدم أصل خطاب الاتحاد الرياضي + صورة من تأشيرة الخروج والدخول للبلاد + صورة طبق الاصل من القرار الوزاري باسم الطالب ومحدد بها موعد إقامة البطولة)
     
  •  الكوارث الطبيعية مثل ( هدم المنزل - السيول -…)


و يلتزم ولي الأمر عن طريق الإدارة المعليمية أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها نجله بتقديم بالمستندات الآتية:-

  •  صورة من رقم الجلوس.
  •  بيان غياب بالمواد التي تغيب فيها الطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب معتمد ومختوم.
     

تنبيهات هامة

  • يتم تسليم كافة المستندات المطلوبة للتأجيل للدور الثاني بالدرجة الفعلية لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية التابع لها الطالب لعرضها عن طريق مندوب على الإدارة العامة للتعليم الثانوي الحجرة رقم ١٤٥ الدور الخامس بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية (الحي الحكومي) ولا يتم إرسالها عبر البريد مطلقا.


 

  •  لن يتم استلام أي تأجيلات للدور الثاني بالدرجة الفعلية من السادة أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية ، وسيتم التعامل فقط مع مندوبي المديريات التعلمية (شئون الطلبة والامتحانات).


 

  • يتم موافاة الإدارة العامة للتعليم الثانوي بكشف مدون به أسماء الطلاب والمادة المراد أداء الامتحان فيها ، وسبب التأجيل عن طريق إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية ؛ لأداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية للعام الداسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، وذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ القرار حيال الطالب في تأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية من عدمه.
     
  •  تتولى إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديريات والإدارات التعليمية التابع لها الطالب بإخطار الطلاب بموافقة الإدارة العامة للتعليم الثانوي علي التأجيل بالدرجة الفعلية من عدمه؛ وذلك تيسيرًا على السادة أولياء الأمور.
     
  • آخر موعد لإرسال التأجيلات يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٧/٣٠ (أي خلال أسبوعين بعد انتهاء مواعيد الامتحانات المعتمدة يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

عموتة

سجل حافل بالإنجازات.. ماذا قدم المغربي حسين عموتة المرشح لتدريب الأهلي؟

ترشيحاتنا

الأغذية

عودة مهام مراقبة الأغذية لمفتشي الصحة مرة أخرى

أحمد السيد الدبيكي النقيب العام للعلوم الصحية

وزارة الصحة تواصل الرقابة على الأسواق.. والعلوم الصحية ترحب بالقرار الرسمي

مشروع ميناء سفاجا الكبير

بوابة جديدة لتنمية الصعيد.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة «سفاجا 2» متعددة الأغراض

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟

احترسي ..علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية

علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية
علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية
علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية

بدون مواد حافظة.. طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق

طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.
طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.
طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

فيديو

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد