مدبولي يعلن إجراءات غير مسبوقة لمنع الغش في الثانوية العامة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من الإجراءات التنظيمية واللوجستية غير المسبوقة الصارمة التي اتخذتها الدولة لتأمين أعمال امتحانات الثانوية العامة ومكافحة الغش بكافة أشكاله، ضماناً لترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية وتكافؤ فرص العدالة بين جميع الطلاب.

وكشف رئيس الوزراء، عقب اجتماعه مع وزير التربية والتعليم لمراجعة الاستعدادات النهائية، عن توجه حاسم لإحكام الحوكمة والرقابة عبر خفض ودمج مجمعات اللجان الامتحانية الكبيرة بنسبة تفوق الـ 50%، ليتقلص عددها من نحو 2000 لجنة إلى أقل من 1000 مجمع امتحاني على مستوى الجمهورية، بما يضمن رفع كفاءة الإشراف والمتابعة الأمنية والتعليمية داخل اللجان.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “كان هناك اجتماع قبل العيد مع وزير التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، و كان جزء منه للحوكمة داخل اللجان”.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم: “ لدينا الفكر من تقليل أعداد اللجان ويكون هناك مجمعات المدارس .. ووضعنا فى الحسبان مسافة السير للطالب ولما اقدر أقلل عدد اللجان سيكون هناك نوع من السيطرة أكثر وهو ما نعمل عليه”.

وتابع: “بالنسبة لنا كدولة كل ما يهمنا أن تكون الناحية التنظيمية واللوجيستية مؤمنة وطلابنا يؤدوا الامتحانات بدون أى ضغط نفسي وعصبي عليهم”.