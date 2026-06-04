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أمن الخليج خط أحمر.. أبرز رسائل مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمن الخليج خط أحمر.. أبرز رسائل مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن مواقف مصر راسخة لإقرار السلم والأمن في المنطقة ومنع الصراعات الحالية.

واستعرض مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الجديدة، الموقف الدولي والإقليمي والجهد الذي تبذله الدولة المصرية في استمرار عملية الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بالإضافة إلى المساعي التي تقوم بها القيادة السياسية ووزارة الخارجية في هذه الإجراءات.

وقال رئيس الوزراء “نتابع نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار هذا الأسبوع من خلال لقاء العديد من المؤسسات الدولية في مصر والمكالمات الهاتفية لعدد من قادة العالم على رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى كلمة الرئيس باحتفال مصر بيوم أفريقيا، ما يؤكد على ثوابت الموقف المصري الراسخ في العمل على إقرار السلم والأمن في المنطقة ووقف كل الصراعات الحالية التي تؤثر بصورة سلبية على العالم ومنطقتنا بصورة مباشرة ودعم تنمية القارة الإفريقية وأجندة التنمية حتى 2063 ودور مصر القوى من خلال مشاركتها في كل المؤسسات الأفريقية في دعم كل ملفات التنمية خلال هذه الفترة والفترة القادمة”.

العالم أجمع يتمنى الإعلان بصورة نهائية عن إقرار عملية وقف الحرب 

وأضاف”نتابع الموقف الخاص بملف الحرب الحالية حيث يتمنى العالم أجمع أن يتم الإعلان بصورة نهائية عن إقرار عملية وقف الحرب ولكن فى ظل الاعتداءات غير المبررة على الشقيقتين الكويت والبحرين على مدار الأيام الماضية، وأدانت مصر بأشد العبارات هذه الاعتداءات غير المقبولة، وتؤكد على الحفاظ على استقرار كل دول الخليج الشقيقة وعدم المساس بأمنهم واستقرارهم وهذا يظل موقف مصر الثابت والراسخ فى هذا الأمر “.

رئيس مجلس الوزراء مصر مواقف مصر السلم والأمن منع الصراعات

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