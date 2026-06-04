وكيل مديرية تعليم الدقهلية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بإدارة نبروه

تفقد عبد الشافي حسن عبد الشافي وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عددا من لجان إدارة نبروه التعليمية لمتابعة سير امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بعدد من المدارس، وشملت الجولة المرور على اللجان المنعقدة بمدارس ـ بهوت وكفر بهوت.

وخلال الزيارة تابع عبد الشافي سير امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية واطمأن على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب موجهاً بضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان مع توفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين.

ووجه وكيل المديرية الشكر لإدارة نبروه التعليمية ورؤساء اللجان و الملاحظين تقديراً للجهود المبذولة في دعم وانتظام العملية التعليمية وخروج الامتحانات بصورة منظمة ومنضبطة.