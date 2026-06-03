فيديو هز الدقهلية.. كواليس ليلة مرعبة عاشتها سيدة مع جيرانها

تجرّد من ملابـ سه لترهيب جيرانه، وحطّم بوابتهم بالعصا الخشبية؛ مشهد صادم وثّقته الكاميرات وهزّ محافظة الدقهلية، قبل أن يسدل الأمن الستار عليه.

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة

في إطار تتبعها لمقاطع الفيديو المتداولة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات اعتداء عامل ونجليه على سيدة وزوجها بمركز المنزلة، وإتيان أحدهم بأفعال خادشة للحياء في الشارع بسبب خلافات الجيرة.

فحص الأجهزة الأمنية

بالفحص تبين وجود خلافات حول الجيرة "مُحرر بشأنها محضران بتاريخ (15/4، 12/5)" بين طرف أول: (السيدة المشار إليها، وزوجها "مصاب بكسر بالذراع")، وطرف ثان: (عامل ، ونجلاه) جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية، لقيام الطرف الثانى بالتعدى على السيدة وزوجها بالسب والضرب باستخدام عصا خشبية ما أدى لحدوث إصابة زوجها المنوه عنها، وقيامهم بإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزلها وكسر البوابة الرئيسية للمنزل وقيام أحدهم بخلع ملابسه والإتيان بأفعال خادشة للحياء أمامها.

ضبط المتهم

أمكن ضبط المشكو فى حقهم فى حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس المتهم

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين لإتيان أحدهم بأفعال خادشة للحياء في الشارع بسبب خلافات الجيرة.