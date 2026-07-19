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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يستمع لأهالي الجبيل: التنمية تُرسم بالحوار.. ومشروعات جديدة ترتقي بالقرية

المحافظ خلال اللقاء
المحافظ خلال اللقاء
ايمن محمد

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، عددًا من أهالي قرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين بمختلف مدن وقرى ووديان المحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء.

واستمع المحافظ إلى آراء ومقترحات أهالي القرية، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد أهم محاور العمل التنفيذي، ويسهم في التعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، والعمل على تلبيتها بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، موقف المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بقرية الجبيل، والتي تستهدف دعم الاستقرار المجتمعي، وتعزيز الأنشطة الزراعية والصناعية، في إطار خطة المحافظة لتحقيق التنمية المتكاملة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء القرية.

كما تناول اللقاء مشروع «محكى الجبيل»، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات المدرجة ضمن خطة التطوير الشامل للقرية، لما يمثله من قيمة تراثية وسياحية، ودوره في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتوفير فرص عمل، ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تواصل تنفيذ خططها لتطوير البنية الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات، وتنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظة جنوب سيناء، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ..

جنوب سيناء المحافظ الجبيل تنمبز

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