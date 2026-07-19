شاب ينقذ حياة أسرة كاملة من حريق شقة سكنية بزفتي إثر ماس كهربائي | تفاصيل

شهدت مدينة زفتي بمحافظة الغربية اليوم واقعة تمكن شاب ثلاثيني من إنقاذ حياة أسرة كاملة من حريق هائل بشقة سكنية وفصل التيار الكهربائي سعيا في إنقاذ حياتهم.

تفاصيل الواقعة

في المقابل أكد الشاب محمد الشيته أحد أصحاب المحال التجارية بالمنطقة، أنه صباح اليوم سمعنا صوت صراخ ودخان كثيف يخرج من أحدي الوحدات السكنية، لنشوب حريق هائل، فقام شباب المنطقة بالتجمع.

تحرك الواقعة



كما كشف انه دخل الي الوحدة وإخراج الأسرة وفصل سكينة الكهرباء حتي تمكن من الإطفاء الكامل في مشهد بطولي أشاد به جميع أهالي المدينة.

إنقاذ حياة أسرة كاملة

كما اختتم الشاب أنه تعرض للإصابة بحروق بسيطة نقل على أثرها إلى مستشفي زفتي العام، وتم عمل الإسعافات الأولية له وتم خروجه من المستشفي إلى المنزل.