برفقة عدد من الوزراء.. رئيس الوزراء يزور البحيرة لتفقد المشروعات التنموية والخدمية

يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة، ثم عقد مؤتمر صحفي في نهاية الزيارة.

وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة البحيرة في إطار زيارته المستمرة للمحافظات لمتابعة سير المشروعات الخدمية والتنموية والاجتماعية والاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظات.

برفقة عدد من الوزراء.. رئيس الوزراء يزور البحيرة غداً لتفقد المشروعات التنموية والخدمية

ويتفقد رئيس مجلس الوزراء عددا من المشروعات التنموية بمحافظة البحيرة ويرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.