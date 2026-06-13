ناقد رياضي: انطلاقة مميزة لمونديال 2026 ومصر قادرة على استضافة البطولة مستقبلًا

أكد محمد عصام الناقد الرياضي، أن البداية لمونديال 2026، كانت مميزة، من حيث الحضور الجماهيري، وإدارة المباريات، ولكن على مستوى التنظيم لم يكن على الشكل الأمثل، مع وجود مشاكل حدثت.

وقال محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر تستطيع تنظيم المونديال خلال السنوات القادمة، خاصة أنها تمتلك بنية تحتية قوية، مع وجود الاستادات الجديدة على رأسها “استاد العاصمة الإدارية” مع الأمن الذي تتمتع به مصر.

تحقيق الفوز

وتابع الناقد الرياضي، أن المنتخب الأمريكي استفاد بالدعم الجماهيري مما ساعد على تحقيق الفوز في أول لقاءاته بالبطولة بنتيجة 4-1.