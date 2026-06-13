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أخيرا على آيفون.. ميزة واتساب التي انتظرها الملايين أصبحت متاحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخيرا على آيفون.. ميزة واتساب التي انتظرها الملايين أصبحت متاحة

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة واتساب WhatsApp، رسميا ميزة الحسابات المتعددة لمستخدمي هواتف آيفون، بعد أشهر من الاختبارات التجريبية، لتوفر واحدة من أكثر الميزات التي طالب بها المستخدمون على نظام iOS.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تشغيل وإدارة حسابين مختلفين على واتساب من خلال التطبيق نفسه، دون الحاجة إلى استخدام هاتف ثان أو الاعتماد على تطبيق WhatsApp Business كحل بديل.

وكان واتساب قد أعلن عن الميزة في مارس 2026، إلا أن طرحها اقتصر في البداية على عدد محدود من المستخدمين، ومع التحديث الأخير للتطبيق على متجر التطبيقات، أصبحت الميزة متاحة لمعظم مستخدمي آيفون.

كيف تعمل الميزة؟

يمكن للمستخدمين إضافة حساب جديد من خلال التوجه إلى الإعدادات > الحساب > إضافة حساب، ثم تسجيل رقم هاتف جديد أو ربط حساب موجود مسبقاً عبر مسح رمز QR.

وبعد إكمال الإعداد، يمكن التنقل بين الحسابين مباشرة من قائمة الحسابات داخل التطبيق، دون الحاجة إلى تسجيل الخروج أو إعادة تسجيل الدخول في كل مرة.

إضافة حساب جديد

فصل كامل بين الحسابات

وأكدت الشركة أن كل حساب يحتفظ بشكل مستقل بسجل المحادثات والمكالمات والإشعارات والإعدادات الخاصة به، بما في ذلك إعدادات الخصوصية وصورة الملف الشخصي ونغمات التنبيه.

كما سيستمر واتساب في إرسال إشعارات الرسائل والمكالمات الواردة للحساب غير النشط، ما يسمح للمستخدمين بمتابعة جميع حساباتهم في الوقت نفسه.

إضافة حساب جديد على واتساب

بديل للحلول المؤقتة

وقبل إطلاق هذه الميزة، كان المستخدمون يلجؤون إلى حلول بديلة مثل تثبيت تطبيق واتساب للأعمال إلى جانب النسخة العادية أو استخدام جهاز آخر لتشغيل الحساب الثاني، وهي حلول لم تكن عملية بالنسبة للكثيرين.

ومع التحديث الجديد، أصبح بالإمكان إدارة حسابين فقط كحد أقصى على الجهاز نفسه، مع إمكانية حذف أحد الحسابات أو إعادة تسجيله بسهولة من داخل التطبيق.

كما يدعم واتساب استخدام مفاتيح المرور Passkeys لتسهيل تسجيل الدخول مستقبلا دون الحاجة إلى إدخال رمز التحقق المكون من ستة أرقام في كل مرة.

ويأتي إطلاق الميزة في إطار جهود واتساب لتحسين تجربة المستخدم وتوفير مزيد من المرونة للأشخاص الذين يرغبون في الفصل بين حساباتهم الشخصية والمهنية عبر جهاز واحد.

WhatsApp الحسابات المتعددة آيفون

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