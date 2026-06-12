تحذير لمستخدمي آيفون.. لن يعمل واتساب بعد هذا التاريخ

أعلنت شركة واتساب WhatsApp عن تحديث جديد في متطلبات تشغيل تطبيقها على أجهزة آيفون وآيباد، حيث سيصبح نظام iOS 15.5 أو أحدث شرطا أساسيا لاستخدام التطبيق اعتبارا من 30 نوفمبر 2026.

وبحسب التحديث الجديد، فإن الأجهزة التي تعمل بإصدارات iOS أو iPadOS 15.4 أو أقدم ستفقد القدرة على تشغيل تطبيق واتساب بعد هذا التاريخ، في خطوة تشمل أيضا تطبيق WhatsApp Business الذي يعتمد على نفس البنية البرمجية للتطبيق الأساسي.

الأجهزة المتأثرة

وأوضحت التقارير أن معظم المستخدمين المتأثرين لا يحتاجون إلى تغيير أجهزتهم، إذ إن أي جهاز آيفون يدعم نظام iOS 15 يمكن تحديثه إلى إصدار 15.5 أو أحدث، ما يجعل الحل الأساسي هو تحديث النظام فقط.

وبناء على ذلك، ينقسم وضع المستخدمين كالتالي:

- مستخدمو iOS 15.5 أو أحدث: لا يتطلب الأمر أي إجراء.

- مستخدمو iOS 15.0 إلى 15.4: يجب تحديث النظام قبل 30 نوفمبر 2026.

- الأجهزة التي لا تدعم iOS 15: لن تكون قادرة على تشغيل واتساب بالفعل منذ تحديثات سابقة، ويتطلب استخدامها ترقية الجهاز أو الاعتماد على نسخة الويب.

كما ينطبق الشرط الجديد أيضا على أجهزة آيباد، حيث يتطلب تشغيل التطبيق نظام iPadOS 15.5 أو أحدث، دون تحديد طرازات بعينها حتى الآن.

واتساب يرفع متطلبات التشغيل على أجهزة آيفون وآيباد بعد هذا التاريخ

إشعارات داخل التطبيق وتحذير للمستخدمين

وأكدت واتساب أن المستخدمين المتأثرين بدأوا بالفعل في تلقي إشعارات داخل التطبيق تنبههم إلى ضرورة التحديث، مشيرة إلى أن عدد المستخدمين المتأثرين بهذه الخطوة يتوقع أن يكون محدودا وفقا لبياناتها الداخلية.

ودعت الشركة المستخدمين إلى التحقق من إصدار النظام يدويا عبر إعدادات الجهاز بدلا من انتظار التنبيه داخل التطبيق فقط.

تأثير مباشر على مستخدمي WhatsApp Business

ويشمل التحديث أيضا مستخدمي تطبيق WhatsApp Business، ما قد ينعكس بشكل مباشر على الأنشطة التجارية التي تعتمد على التطبيق في التواصل مع العملاء أو إدارة الطلبات.

وحذرت التقارير من أن تأخر التحديث على أجهزة العمل قد يؤدي إلى انقطاع مفاجئ في قنوات التواصل، ما يجعل التحديث المبكر خطوة ضرورية لتجنب أي تعطيل محتمل.

استراتيجية واتساب لتحديث الأنظمة

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة متكررة من واتساب لرفع الحد الأدنى لأنظمة التشغيل المدعومة، بهدف تحسين الأداء وتسهيل تطوير المزايا الجديدة، خاصة مع الاعتماد المتزايد على إمكانيات أنظمة التشغيل الحديثة.

وكانت الشركة قد أوقفت في تحديث سابق دعم الإصدارات الأقدم من iOS 15.1، ما أدى إلى توقف التطبيق على أجهزة مثل iPhone 6 وiPhone 5s، فيما يمثل التحديث الجديد استمرارا لهذا النهج.

كما تتجه الشركة بالتوازي إلى إنهاء دعم إصدارات قديمة من نظام أندرويد خلال الفترة نفسها، في إطار خطة أوسع لتقليل الاعتماد على الأنظمة القديمة وتركيز التطوير على الإصدارات الحديثة فقط.

مهلة حتى نهاية نوفمبر

ورغم التغيير، منحت واتساب فترة سماح تمتد لعدة أشهر قبل تطبيق القرار بشكل نهائي، بهدف إتاحة الوقت الكافي للمستخدمين لتحديث أجهزتهم وتجنب أي انقطاع مفاجئ في الخدمة.

ومع استمرار ارتفاع الحد الأدنى لأنظمة التشغيل المدعومة، تشير التوقعات إلى أن تحديث الأجهزة بانتظام سيصبح ضرورة أساسية لضمان استمرار الوصول إلى خدمات واتساب دون انقطاع.