مان سيتي يقترب من ضم أيوب بوعدي.. مفاوضات مباشرة مع ليل لحسم الصفقة

يواصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم صفوفه بالمواهب الشابة، حيث دخل في مفاوضات مباشرة مع نادي ليل الفرنسي للتعاقد مع اللاعب أيوب بوعدي.

وبحسب ما أكده خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن المحادثات بين مانشستر سيتي وإدارة ليل لا تزال مستمرة، في ظل رغبة النادي الإنجليزي في حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رومانو أن المفاوضات لا تقتصر على النادي الفرنسي فقط، بل تشمل أيضًا اللاعب وممثليه، في إطار العمل على التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف.

وأشار إلى أن مانشستر سيتي يُعد النادي الأكثر جدية حتى الآن في سباق التعاقد مع أيوب بوعدي، متفوقًا على بقية الأندية المهتمة بخدمات اللاعب، وهو ما يعزز فرص انتقاله إلى ملعب الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي.

ويعد أيوب بوعدي أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الفرنسية، الأمر الذي جعله محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، بينما يسعى مانشستر سيتي إلى حسم الصفقة مبكرًا ضمن خططه لتدعيم الفريق بعناصر شابة للمستقبل.