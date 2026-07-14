مانشستر سيتي يضغط للتعاقد مع نجم المغرب الصاعد أيوب بوعدي

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خطواته الجادة للتعاقد مع الدولي المغربي الشاب أيوب بوعدي، لاعب وسط ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب في الفترة الأخيرة.

ووفقًا للصحفي الموثوق ديفيد أورنستين، عبر شبكة The Athletic، فإن إدارة مانشستر سيتي دخلت في مفاوضات مع نادي ليل لحسم الصفقة، في ظل قناعة الجهاز الفني والإدارة بقدرات اللاعب وإمكاناته الكبيرة.

وأشار أورنستين إلى أن اهتمام السيتي ببوعدي لم يكن وليد تألقه مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026، بل إن النادي الإنجليزي يراقب اللاعب منذ نحو عام كامل، قبل أن يقرر التحرك رسميًا لضمه هذا الصيف.

ورغم رغبة مانشستر سيتي في إتمام الصفقة، فإن المطالب المالية المرتفعة لنادي ليل تمثل العقبة الأكبر، بعدما ترددت أنباء عن تمسك النادي الفرنسي بالحصول على ما يقارب 100 مليون يورو مقابل التخلي عن لاعبه.

وكان بوعدي قد خاض 42 مباراة بقميص ليل خلال الموسم الماضي، ونجح في صناعة هدفين، قبل أن يلفت الأنظار بأدائه مع المنتخب المغربي في مونديال 2026، ليصبح أحد أبرز المواهب المطلوبة في سوق الانتقالات.