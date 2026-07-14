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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بـ50.85 جنيه للبيع.. سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى
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تباين سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء، في مصر، وغلب عليه الارتفاع في عدد كبير من البنوك، فيما استقر سعره دون تغيير في نحو 5 بنوك.

وقدم بنكا أبوظبي الإسلامي و الأهلي الكويتي أعلى سعر شراء مسجلا 50.75 جنيه، بينما قدم بنك الإمارات دبي أقل سعر بيع وهو 50.17 جنيه.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 14 يوليو 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنوك اليوم

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك أبوظبي الإسلامي ليصل إلى:

سعر شراء: 50.75 جنيه.

سعر بيع: 50.85 جنيه.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك الأهلي الكويتي:

سعر شراء: 50.75 جنيه.

سعر بيع: 50.85 جنيه.

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك قناة السويس لنحو:

سعر شراء: 50.70 جنيه.

سعر بيع: 50.80 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك الشركة المصرفية لنحو:

سعر شراء: 50.68 جنيه.

سعر بيع: 50.78 جنيه. 

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك فيصل لنحو:

سعر شراء: 50.67 جنيه.

سعر بيع: 50.77 جنيه. 

زاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك الإسكندرية و HSBC لنحو:

سعر شراء: 50.66 جنيه.

سعر بيع: 50.76 جنيه.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك المصرف المتحد لنحو:

سعر شراء: 50.64 جنيه.

سعر بيع: 5074 جنيه.

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصر في بنكا مصر والأهلي لنحو:

سعر شراء: 50.64 جنيه.

سعر بيع: 5074 جنيه.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك التنمية الصناعية لنحو:

سعر شراء: 50.60 جنيه.

سعر بيع: 50.70 جنيه. 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك كريدي أجريكول لنحو:

سعر شراء: 50.57 جنيه.

سعر بيع: 50.67 جنيه.

وتساوي سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك البركة والعربي الإفريقي نحو:

سعر شراء: 50.55 جنيه.

سعر بيع: 50.65 جنيه.

انخفض  سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنكا التجاري الدولي CIB وميد بنك لنحو:

سعر شراء: 50.53 جنيه.

سعر بيع: 50.63 جنيه.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك أبوظبي الأول لنحو:

سعر شراء: 50.51 جنيه.

سعر بيع: 50.61 جنيه.

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك أبوظبي التجاري، المصري الخليجي ليصل:

سعر شراء: 50.50 جنيه.

سعر بيع: 50.60 جنيه.

استقرار في 5 بنوك

ثبت سعر الدولار في بنك  المصرف العربي ليسجل:

سعر شراء: 50.27 جنيه.

سعر بيع: 50.37 جنيه.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك نكست، الإسكان والتعمير، العقاري المصري العربي عند:

سعر شراء: 50.17 جنيه.

سعر بيع: 50.27 جنيه.

الدولار

بلغ سعر الدولار في بنك الإمارات دبي نحو:

سعر شراء: 50.07 جنيه.

سعر بيع: 50.17 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم:

سعر شراء: 50.16 جنيه.

سعر بيع: 50.30 جنيه.

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