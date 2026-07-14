المسرح القومي يقيم حفل تأبين للفنان الراحل عبد العزيز مخيون

ينظم المسرح القومي مساء الثلاثاء 21 يوليو حفل تأبين للفنان الراحل عبد العزيز مخيون، احتفاء بمشواره الفني الطويل وتكريما لما قدمه من أعمال تركت بصمة واضحة في المسرح والدراما والسينما المصرية، وذلك بمناسبة مرور أربعين يوما على رحيله.

حفل تأبين الفنان عبد العزيز مخيون

ويقام الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على خشبة المسرح القومي بميدان العتبة، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين وأفراد أسرته ومحبيه وعدد من زملائه الذين شاركوه رحلة فنية امتدت لسنوات طويلة.

ويهدف الحفل إلى استعادة أبرز المحطات التي صنعت مسيرة عبد العزيز مخيون، وتسليط الضوء على إسهاماته الكبيرة في الحركة الفنية والثقافية، من خلال كلمات وشهادات يقدمها فنانون ونقاد وتلاميذ عاصروا تجربته، إلى جانب عرض مواد توثيقية تتضمن لقطات من أعماله ومقتطفات من مشواره الفني، في محاولة لتوثيق إرثه الإبداعي الذي سيظل حاضرا في ذاكرة الجمهور.

أعمال عبد العزبز مخيون

ويعد عبد العزيز مخيون واحدا من أبرز الفنانين الذين أثروا الساحة الفنية بأداء متميز وحضور لافت، حيث نجح على مدار مشواره في تقديم شخصيات متنوعة بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، واستطاع أن يحجز لنفسه مكانة خاصة لدى الجمهور والنقاد بفضل موهبته الكبيرة واختياراته الفنية المميزة.

ورحل الفنان القدير في 10 يونيو الماضي بعد صراع طويل مع المرض، تاركا خلفه رصيدا حافلا من الأعمال التي صنعت اسمه ورسخت مكانته بين كبار الفنانين.

ورغم مشاركته في عدد من الأعمال قبل وفاته، فإن القدر لم يمهله لمشاهدة اثنين من آخر أعماله.

وكان آخر ظهور درامي لعبد العزيز مخيون من خلال مسلسل "إفراج"، الذي قام ببطولته الفنان عمرو سعد، وأخرجه أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث العمل حول شخصية عباس الريس، الذي يغادر السجن بعد قضاء خمسة عشر عاما خلف القضبان، ليجد نفسه في مواجهة ماض ثقيل وتهمة قتل زوجته التي تلاحقه، في رحلة مليئة بالصراعات والأسرار ومحاولات البحث عن الحقيقة.