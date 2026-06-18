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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد أيام من رحيله .. وفاة خالة الفنان عبد العزيز مخيون

عبد العزيز مخيون
عبد العزيز مخيون
أحمد البهى

أعلن الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السابق، وخال الفنان الراحل عبد العزيز مخيون، وفاة شقيقته الحاجة زكية زكي مخيون.

وكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى أختى الحاجة زكية زكى مخيون والدفنة اليوم عقب صلاة الظهر بمدافن المنارة بالشاطبى بالإسكندرية وصلاة الجنازة بالمسجد المواجه لبوابة 3 والعزاء قاصر على حضور الجنازة رحمها الله رحمة واسعة.

وكان الفنان عبد العزيز مخيون رحل عن عالمنا منذ أيام، بعد أزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى خلال الأيام الأخيرة، فيما شُيعت جنازته من مسقط رأسه بمحافظة البحيرة وسط حالة من الحزن بين محبيه وزملائه في الوسط الفني.

نشأة عبد العزيز مخيون

ولد عبد العزيز مخيون في 25 فبراير عام 1946 بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، وبدأ شغفه بالفن مبكرا، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس الموسيقى والتمثيل، وانضم إلى فرقة التليفزيون المسرحية، قبل أن يؤسس "مسرح الفلاحين".

 كما حصل على منحة حكومية لدراسة المسرح في فرنسا، وهو ما ساهم في صقل موهبته وتكوين رؤيته الفنية الخاصة.

ولم تقتصر مسيرته على التمثيل فقط، بل كان مخرجا مسرحيا ومثقفا وناشطا سياسيا، وعرف بمشاركته في حركة "كفاية"، ليجمع بين الإبداع الفني والاهتمام بالشأن العام.

عبد العزيز مخيون وفاة عبد العزيز مخيون الفنان عبد العزيز مخيون

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