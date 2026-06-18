رامي صبري يتصدر التريند بعد طرح القمر

أطلق الفنان ستار رامي صبري ألبومه الجديد "القمر" ليتصدر به صدارة التريند بعد الساعات الأولى لطرحه .

و تصدرت أغنيتا "أيامي" و "لو تعرف" قوائم الأكثر استماعاً على أنغامي، سبوتيفاي، يوتيوب ميوزيك وآبل ميوزيك فور نزول الألبوم .



ويقدم رامي صبري في "القمر" 13 تجربة غنائية متكاملة تنوعت بين الرومانسي والدرامي والإيقاعات المقسومة والفلكلور المصري، في رؤية موسيقية جريئة تثبت تطور مشروعه الفني.

وقام رامي صبري بوضع الحان 4 أغنيات من الألبوم هي فلته ،لسه باقي عليك ،بفرحك وانت تزعلني و موسم ال summer .

وتعاون في البوم "القمر "مع كيار صناع الأغنية منهم الشعراء محمد يحي وعليم وعمرو المصري وتامر حسين ومحمد عاطف وحازم اكس وفلبينو .. والملحنين عزيز الشافعي ،علي شعبان ،تيام علي ،محمد يحي ،مدين ،عمرو الخضري وأحمد حسين .. بالاضافة إلى الموزعين أسامة الهندي وجلال الحمداوي واحمد امين وفلسطيني وعمرو الخضري وعادل حقي وكولوبكس.

والبوم "القمر " إنتاج رامي صبري وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.

لم ينتظر "القمر" للنجم رامي صبري ساعات ليتصدر المشهد الموسيقي بل خطف القمة مع لحظة الإطلاق و بهذا الألبوم يعيد رامي صبري تعريف معادلة النجاح حيث الهوية المصرية الأصيلة برؤية موسيقية عالمية وتريند يولد مع أول ثانية.



كما حصد البوم"القمر"إشادات النقاد بالتنوع والجرأة حيث حسم الناقد الفني محمود فوزي الجدل حول تشابه إيقاع أغنية "بابا" قائلا : "رامي صبري بريء تماماً من تهمة سرقة التوزيع حيث ان الإيقاع الملفوف مصري أصيل والموزع عادل حقي استخدمه في الأغنيتين بمعالجتين مختلفتين ..بدمجه مع فلكلور بدوي عرايشي ومزمار لايف في بابا وقدمه مجرداً في فلتة التشابه نتيجة ندرة استخدام الإيقاع لا سرقة .. والألبوم قوي من أول نغمة."

وأشاد الناقد الموسيقي مصطفى حمدي بالتنوع غير المسبوق قائلا : "من أول استماع .. القمر هو الألبوم الأكثر تنوعاً منذ صيف العام الماضي حيث 13 أغنية بـ13 لوناً موسيقياً وحتى مع وجود تشابهات شكلية مع أعمال سابقة يبقى الأهم أن المستمع أمام عمل لا يحكمه موود واحد و تنوع حقيقي يستحق التوقف عنده."