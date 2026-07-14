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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان وإسرائيل يعقدان محادثات في روما

الاحتلال ولبنان
الاحتلال ولبنان
محمد على
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تجري لبنان وإسرائيل مفاوضات جديدة برعاية الولايات المتحدة في روما يوم الثلاثاء، على خلفية تصعيد إقليمي بين واشنطن وطهران.

توصل البلدان، اللذان كانا رسمياً في حالة حرب لعقود، إلى اتفاق إطاري في 26 يونيو، بعد خمس جولات من المفاوضات في واشنطن، بهدف إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله وتمهيد الطريق للسلام.

لكن حزب الله يرفض الاتفاق، الذي يدعو إلى نزع سلاح الحزب، والذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه بانسحاب إسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان.

أعلنت الرئاسة اللبنانية يوم الاثنين أن وفدها إلى روما قد تلقى تعليمات "بالمطالبة بالبدء الفوري لانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي نقاش آخر".

وبحسب مصدر دبلوماسي لبناني مطلع على مضمون المحادثات، فإن "الجيش اللبناني مستعد للسيطرة تدريجياً على المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي".

بدأ وفد عسكري أمريكي محادثات مع الجيش اللبناني في بيروت يوم السبت حول عملية الانسحاب الإسرائيلي من إحدى هذه "المناطق التجريبية".

ومع ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي شن ضربات محدودة في الجنوب، وقام بعمليات هدم في القرى التي يحتلها، وفقًا لوسائل الإعلام اللبنانية الرسمية.

وبحسب السلطات اللبنانية، فقد أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية والغزو البري عن مقتل أكثر من 4300 شخص منذ بدء الحرب في أوائل مارس.

ويرى مراقبون “إن فرص تحقيق اختراق في روما محدودة ”.

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