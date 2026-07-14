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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لجنة المنافسة السويسرية تفتح تحقيقا ضد جوجل لإزالة ميزة "شاشة الاختيار" من أجهزة أندرويد في البلاد

أجهزة أندرويد
أجهزة أندرويد
أ ش أ
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أعلنت أمانة لجنة المنافسة السويسرية (Comco) اليوم /الثلاثاء/ فتح تحقيق أولي بشأن قيام شركة "جوجل" بإزالة خاصية "شاشة الاختيار" من أجهزة أندرويد في سويسرا.

وذكر راديو "لاك" الإخباري السويسري اليوم أن هذه الميزة كانت تتيح للمستخدمين اختيار محرك البحث الافتراضي أثناء الإعداد الأولي لجهاز أندرويد جديد.. وقد أزالت "جوجل" محرك البحث الأمريكي، هذه الميزة مؤخرا في سويسرا، مع أنها لا تزال متاحة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وأوضحت الأمانة - في بيان - أنه "نتيجة لذلك، يفرض محرك بحث جوجل افتراضيا على المستخدمين السويسريين، دون ظهور *شاشة الاختيار* أثناء الإعداد الأولي لأجهزتهم".

وتهدف "شاشة الاختيار" إلى تقليل الاعتماد على الإعدادات المسبقة.. ووفقا للأمانة، "قد تحد إزالتها من ظهور محركات البحث المنافسة لجوجل أثناء إعداد الجهاز، مما يزيد من صعوبة دخول السوق".

يذكر أن أمانة لجنة المنافسة السويسرية (Comco) هي الجهاز التنفيذي والتحقيقي المستقل التابع للجنة، وتعمل كأعلى سلطة اتحادية في سويسرا مسئولة عن إنفاذ قانون منع الاحتكار وقانون السوق الداخلية.

شركة جوجل أمانة لجنة المنافسة السويسرية Comco

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