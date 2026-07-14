ترامب يرسل إخطاراً إلى الكونجرس حول استئناف قصف إيران

أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إخطارًا رسميًا إلى الكونجرس يفيد باستئناف الأعمال العدائية ضد إيران في 7 يوليو، وهي رسالة تعتبرها إدارته بمثابة فتح نافذة جديدة مدتها 60 يومًا لاستخدام القوة العسكرية في المنطقة دون موافقة الكونجرس.

قال ترامب في الرسالة، المؤرخة في 10 يوليو : "لقد وجهت بهذا العمل العسكري بما يتماشى مع مسؤوليتي في حماية الأمريكيين ومصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وتفصّل الرسالة إجراءات ترامب، بما في ذلك إصداره أمرًا بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 7 أبريل، والذي تم تمديده، وجهود إدارته للتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت هجومها على إيران في 28 فبراير، بالتزامن مع إسرائيل.

مذكرة تفاهم 17 يونيو

وأشار ترامب إلى مذكرة التفاهم التي وقعها مع إيران في 17 يونيو، وقال إن إيران انتهكتها بمهاجمة سفن تجارية تعبر مضيق هرمز، مما دفعه إلى إصدار أوامر بشن ضربات جديدة على الجمهورية.

مع تصاعد حدة الصراع، صرّح ترامب يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصارها على الملاحة الإيرانية في الخليج، وستضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحًا.

ينص الدستور الأمريكي على أن الكونجرس وحده، وليس الرئيس، هو من يملك سلطة إعلان الحرب.

ومع ذلك، لطالما ادّعى الرؤساء الأمريكيون حقهم في إصدار أوامر بشن معارك عسكرية قصيرة المدى دون موافقة المشرعين، وذلك حفاظًا على الأمن القومي الأمريكي.

قانون صلاحيات الحرب

ينص قانون صلاحيات الحرب على إلزام الرئيس بإبلاغ الكونجرس في غضون 48 ساعة من بدء الأعمال العدائية، وينص على وجوب إنهاء أي عمل عسكري يبدأ دون موافقة الكونجرس في غضون 60 يومًا.

وقال الديمقراطيون والجمهوريون المعارضون للحرب المستمرة إن الإدارة تُسيء تفسير القانون.