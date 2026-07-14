الكويت تدين استهداف مليشيا الحوثي المنطقة الجنوبية بالسعودية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي باستخدام الصواريخ الباليستية، مستهدفة المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ووصفت الخارجية الكويتية الاعتداء بالانتهاك الصارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، والخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتصعيد الذي يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكدت تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها.