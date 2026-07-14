شيكو يكشف كواليس الأكشن في صقر وكناريا: عندي دوبلير تخين من 12 سنة



كشف الفنان شيكو جانبًا من كواليس مشاركته في فيلم «صقر وكناريا»، متحدثًا عن مشاهد الأكشن التي تضمنها العمل، مؤكدًا أنه لم ينفذها بنفسه، واعتمد على دوبلير محترف خلال التصوير.

وقال شيكو، خلال استضافته في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إن لديه دوبلير يُدعى محمود يرافقه في الأعمال منذ 12 عامًا، مضيفًا مازحًا: «أنا معملتهاش ولا بفكر أتدرب على الأكشن، عندي دوبلير اسمه محمود من 12 سنة، ويمكن هو الوحيد الدوبلير التخين في مصر»

أحداث فيلم «صقر وكناريا»

وتدور أحداث «صقر وكناريا» فى إطار اجتماعى ممزوج بالأكشن والكوميديا، حول «صقر»، المرتزق الأسطورى الذى يقرر اعتزال حياته السرية والبحث عن بداية جديدة، قبل أن يقوده لقاؤه المفاجئ مع «بلال»، الكاتب الفاشل المهووس بعالم الجاسوسية، إلى سلسلة من المغامرات والمطاردات التى تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

ويتناول الفيلم قصة حب تجمع «صقر» بمصممة الأزياء «فرح»، التى تجسد شخصيتها يارا السكرى، قبل أن تتشابك الأحداث مع أزمات عائلية ومواقف معقدة، فى إطار يجمع بين الإثارة والكوميديا، مع إلقاء الضوء على الجوانب النفسية والاجتماعية للشخصيات.