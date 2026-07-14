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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيكو يكشف عن حصوله على أموال من عرض أعماله في كوبا

الفنان شيكو
الفنان شيكو
أوركيد سامي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حسم الفنان شيكو الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة حول حقوق الأداء العلني، موضحًا طبيعة المستحقات المالية التي يحصل عليها صناع الأعمال الإبداعية، ومؤكدًا أنها حق مشروع للمؤلفين والمبدعين ولا تتعارض مع حقوق المنتجين.

وتحدث شيكو، خلال ظهوره في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة MBC مصر، عن تجربته الشخصية في الحصول على مستحقات مالية بصفته مؤلفًا لعدد من الأعمال الفنية التي سبق تقديمها.

وأوضح شيكو أن جمعية المؤلفين تتولى تحصيل وتوزيع بعض المستحقات الخاصة بحقوق المؤلف، كاشفًا عن حصوله على أموال نتيجة عرض أفلام شارك في كتابتها عبر منصة نتفلكس في كوبا.

وقال شيكو: «إحنا بيجيلنا فلوس من جمعية المؤلفين بما إني مؤلف، والفلوس اللي جاتلي جت من نتفلكس عن الأفلام اللي كتبتها قبل كده واتعرضت في كوبا».

وأكد شيكو أن الحصول على هذه المستحقات يعد حقًا مشروعًا لأصحاب الأعمال الإبداعية، مشددًا على ضرورة توضيح تفاصيل الأمر للرأي العام، خاصة في ظل حالة الجدل التي صاحبت الحديث عن حقوق الأداء العلني خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «هو حق مشروع، وملهاش علاقة بالمنتجين، ولازم حد يطلع يفهم الناس»، موضحًا أن القنوات والمنصات التي تعرض الأعمال هي الجهات التي تتحمل دفع هذه المستحقات وفقًا للآليات المنظمة لذلك.

وأشار شيكو إلى أن حقوق الأداء العلني لا يتم احتسابها من العرض الأول للعمل، كما أن المبالغ التي يحصل عليها أصحاب الحقوق قد تكون محدودة، قائلًا: «القناة والمنصة هي اللي هتدفع، ومش من العرض الأول، والعائد بيبقى رقم بسيط جدًا».

وتأتي تصريحات شيكو في ظل استمرار النقاش داخل الوسط الفني حول تطبيق حقوق الأداء العلني في مصر، وآليات حصول المؤلفين والمبدعين على مستحقاتهم المالية الناتجة عن إعادة عرض واستغلال أعمالهم عبر القنوات والمنصات المختلفة.

وفي سياق آخر، تحدث شيكو عن كواليس فيلم «صقر وكناريا»، الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنان محمد إمام، ويُعرض حاليًا في دور السينما محققًا إيرادات مرتفعة في مصر وعدد من الدول العربية.

وأعرب شيكو عن سعادته بالتعاون مع محمد إمام، مؤكدًا أن أجواء العمل بينهما كانت مميزة، وأن الجمهور لاحظ حالة الانسجام والكيمياء الفنية التي جمعتهما على الشاشة.

وقال شيكو: «استمتعت جدًا بالشغل مع محمد إمام، إحنا قاعدين شغالين مبسوطين مع بعض، والناس لفتت نظرنا للكيميا اللي بينا».

كما كشف عن ثقته الكبيرة في محمد إمام خلال التحضير للعمل، موضحًا أنه منحه مساحة للتعامل مع تفاصيل السيناريو، وأضاف: «قلت له اقعد أنت ظبط الورق وأنا واثق فيك».

وتطرق شيكو أيضًا إلى طبيعة مهنة التمثيل، مؤكدًا أنها تحمل الكثير من الصعوبات والتحديات، ومشيرًا بطريقته الكوميدية إلى استعانته بدوبلير في تنفيذ مشاهد الأكشن منذ سنوات.

ويواصل شيكو نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع عرض فيلم «صقر وكناريا»، إلى جانب تحضيره لعدد من المشروعات الفنية الجديدة التي من المنتظر الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

الفنان شيكو اخبار الفن نجوم الفن

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