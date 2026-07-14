الولايات المتحدة تؤكد التزامها بأمن السعودية في مواجهة الحوثيين



أعلنت الولايات المتحدة، ليلة الاثنين، التزامها بأمن المملكة العربية السعودية، مؤكدةً دعم واشنطن للمملكة في مواجهة هجمات الحوثيين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لقناة العربية : "تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة العدوان الإيراني، بما في ذلك هجمات الحوثيين المدعومين من إيران، وتظل ملتزمة بأمن المملكة واستقرار المنطقة".

وأضاف المسؤول أن العلاقة الأمريكية السعودية لا تزال حجر الزاوية في سياسة واشنطن الإقليمية، وأن الشراكة الاستراتيجية ازدادت قوةً في عهد الرئيس دونالد ترامب.

كما أكد المتحدث أن الولايات المتحدة تواصل إعطاء الأولوية لجهودها في مواجهة الحوثيين في اليمن ومحاسبة إيران على دعمها للجماعة.

وكانت إدارة ترامب قد أعادت تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية بعد فترة وجيزة من توليها السلطة.

وأوضح المتحدث أن ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر لا يزال يمثل مصلحة أساسية للأمن القومي الأمريكي.

وقال: "من الأهمية بمكان مواصلة الجهود لمواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والجماعات الأخرى في اليمن التي تهدد هذه المصالح الأمريكية".