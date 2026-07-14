أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 14 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.27 جنيه

سعر الشراء: 50.17 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.46 جنيه

سعر الشراء: 57.34 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.33 جنيه

سعر الشراء: 67.19 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.39 جنيه

سعر الشراء: 13.36 جنيه.

الدينار الكويتي

سعر البيع: 163.38 جنيه

سعر الشراء: 163.00 جنيه.