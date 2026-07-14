من الاستهلاك إلى الإنتاج.. خطة حكومية جديدة لتغيير وجه الريف المصري

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدكتور عبدالحكيم الواعر، الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وفي مقدمتها مشاركة المنظمة الأممية في دعم وتطوير "مبادرة إحياء القرية المنتجة".

وشهد اللقاء استعراض آليات التنسيق المشترك للاستفادة من خبرات منظمة "الفاو" في دعم هذا المبادرة التنموية، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الريفية المستدامة عبر تحويل القرى المصرية من مجتمعات استهلاكية إلى مجمعات إنتاجية، مع التركيز على بناء وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية، وتوفير فرص عمل وزيادة الدخول.

وأوضح الوزير ، أن المبادرة تركز على إنشاء علامة تجارية موحدة لمنتجات القرية المصرية، وخلق كيانات اقتصادية صغيرة على مستوى القرى، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل للأسر الريفية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مؤشرات الاستدامة البيئية من خلال تدوير المخلفات وترشيد الموارد المتاحة.

وشدد فاروق، على أهمية التعاون المشترك بما يساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية عبر عدد من المشروعات الصغيرة المستهدفة والتي تعتمد على نظم الزراعة التعاقدية والميكنة، وتنمية الثروة الحيوانية من خلال دعم صغار المربين بسلالات عالية الإنتاجية وتوطين صناعات الحرير وعسل النحل، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والمجتمعي عبر تفعيل دور التعاونيات الزراعية وتوفير فرص العمل المباشرة، خاصة للمرأة المعيلة.

من جانبه، أشاد الواعر برؤية الدولة المصرية في تطوير الريف وتحويله إلى مراكز إنتاجية، مؤكداً استعداد منظمة "الفاو" لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والخبرات اللازمة لضمان استدامة المشروع وتحقيق أهدافه الاقتصادية والبيئية.