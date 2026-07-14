مع منع السباحة نهائيا.. رفع الراية الحمراء بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي

في إطار حرص محافظة الإسكندرية الحفاظ على المواطنين ورواد الشواطئ وبناءا على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أفادت بارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية على امتداد الشريط الساحلي، تقرر رفع الراية الحمراء بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

محافظة القاهرة

وتؤكد المحافظة أن الراية الحمراء تعني منع نزول مياه البحر نهائيًا، نظرًا لخطورة حالة البحر الحالية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين ومنعًا لوقوع أي حوادث أو حالات غرق

وتهيب محافظة الإسكندرية بجميع رواد الشواطئ ضرورة الالتزام التام بالرايات التحذيرية والتعليمات الصادرة من رجال الإنقاذ والعاملين بالشواطئ، وعدم النزول إلى مياه البحر حتى تحسن الأحوال البحرية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تُتخذ بعد متابعة ميدانية مستمرة وتقييم دقيق لحالة البحر.