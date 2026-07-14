ليلة نارية.. القوات الأمريكية تكشف تفاصيل الضربات الأخيرة ضد إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن قواتها أنهت أحدث موجة من الضربات ضد إيران عند الساعة 10:15 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة يوم 13 يوليو.

وقالت "سنتكوم" إن المهمة استمرت خمس ساعات، واستهدفت مواقع عسكرية في عدة مناطق داخل إيران، من بينها بوشهر وتشابهار وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس، بهدف مواصلة إضعاف قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية.

وأضافت أن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية، ومواقع الصواريخ والطائرات المسيرة، والقدرات البحرية.

وأكدت القيادة المركزية أن أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط، مشددة على أن القوات الأمريكية ما تزال في حالة تأهب وجاهزية كاملة.