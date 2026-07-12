استعلام تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي عبر موقع التضامن

تكافل وكرامة .. يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن طريقة استعلام تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، لمعرفة حالة الاستحقاق ومتابعة طلبات الدعم والتأكد من موعد صرف المعاش إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى الجهات المختصة، وذلك في إطار الخدمات الرقمية التي تتيحها الوزارة لتسهيل وصول المستفيدين إلى المعلومات الخاصة بالبرنامج بسرعة وسهولة.

ويُعد برنامج تكافل وكرامة أحد برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام عن بيانات الدعم باستخدام الرقم القومي من خلال الموقع الرسمي، بما يساعد المستفيدين على متابعة موقفهم من البرنامج والتعرف إلى تفاصيل الاستحقاق والخدمات المرتبطة به.

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كيفية التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين الراغبين في الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة إمكانية التقدم بطلب التسجيل من خلال التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية، مع تقديم مجموعة من المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التسجيل، وتشمل صورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأبناء، ووثائق الزواج أو الطلاق إن وجدت، إلى جانب التقارير الطبية في الحالات المرضية.

شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الضوابط التي يجب توافرها للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، إذ يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل مصر، وألا يقل عمر المستفيد عن 65 عامًا في بعض الحالات، وألا يكون حاصلًا على دخل ثابت من القطاع الحكومي أو الخاص، كما يشترط أن يكون من ذوي الإعاقة أو المرضى المزمنين.

وتضمنت الشروط أيضًا، بالنسبة إلى الأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم، ألا يقل معدل حضور الأطفال عن 80%، مع اشتراط عدم امتلاك المتقدم لأي أراضٍ زراعية أو عقارات، وألا يتجاوز الدخل التأميني الشهري 400 جنيه.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن بيانات معاش تكافل وكرامة لعام 2026 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر اتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تبدأ بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار برنامج تكافل وكرامة من الخدمات المتاحة.

وبعد ذلك، يقوم المستفيد بكتابة الاسم الرباعي للمستحق لمعاش تكافل وكرامة، ثم تحديد الشهر الذي يرغب في الاستعلام عنه، يلي ذلك إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق، ثم الضغط على خيار "استعلام"، لتظهر بعد ذلك جميع البيانات الخاصة بحالة الاستعلام والمعلومات المطلوبة.

أهمية خدمة الاستعلام الإلكتروني

تسهم خدمة الاستعلام الإلكتروني في تسهيل حصول المواطنين على بياناتهم الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة دون الحاجة إلى الانتظار أو التوجه إلى مقار الوحدات الاجتماعية، كما تتيح للمستفيدين متابعة حالة الطلب والتعرف إلى تفاصيل الاستحقاق بصورة إلكترونية، بما يوفر الوقت والجهد ويُيسر الوصول إلى الخدمات الحكومية.

وتحظى خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي باهتمام واسع من المواطنين، خاصة مع استمرار الاعتماد على المنصات الرقمية في تقديم الخدمات الحكومية، إذ تُمكن المستفيدين من متابعة بياناتهم بخطوات سهلة وسريعة عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن الوصول إلى المعلومات المطلوبة بصورة مباشرة.