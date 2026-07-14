وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناقش مشروع قنا الخضراء والاستفادة من المخلفات الزراعية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً مع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، اليوم الثلاثاء.

المخلفات الزراعية

و شهد الاجتماع استعراض إمكانية تعزيز جهود المحافظة في تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، خاصة مخلفات قصب السكر والموز، من خلال إنشاء منظومة متكاملة للجمع والتدوير وإعادة التصنيع، لإنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف والألواح الخشبية والورق، بما يعزز الاقتصاد الدائري، ويحد من التلوث البيئي، ويفتح مجالات جديدة للاستثمار ويوفر فرص عمل مستدامة للشباب.

مدينة قنا الخضراء

كما تم استعراض المقترح المبدئي لمشروع "مدينة قنا الخضراء"، الذي يهدف إلى الإرتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة قنا، بتمويل مقترح من مرفق البيئة العالمية (GEF)، مع مساهمة من الحكومة المصرية والقطاع الخاص ، حيث يتضمن المشروع تنفيذ حزمة من المشروعات المتكاملة التي تجمع بين إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما يعزز قدرة المواطنين على الصمود اقتصاديًا واجتماعيًا ويتضمن المشروع التوسع في زراعة الجوجوبا والاعتماد علي مياه الصرف المعالجة والنباتات العطرية لإنتاج الوقود الحيوي، وإنشاء مساكن مستدامة منخفضة التكلفة باستخدام تقنيات البناء الصديقة للبيئة والخلايا الشمسية المدمجة، بالإضافة الى إعادة إحياء وتنمية قرية دندرة التاريخية عبر تطوير تطبيقات السياحة الرقمية، وإعادة توظيف المباني التراثية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحرف التقليدية، وإنشاء عدد من المشروعات التنموية، لتكون جميعها محور التنمية الرئيسي ، وذلك في إطار دعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

خطط الإصحاح البيئي المرتبطة بصناعات السكر والورق

كما تم متابعة جهود الوزارة بالتعاون مع المحافظة لخطط الإصحاح البيئي المرتبطة بصناعات السكر والورق بمحافظة قنا، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، والحد من الآثار البيئية المحتملة، وتحقيق التوافق بين التنمية الصناعية ومتطلبات الحفاظ على البيئة .

منظومة المخلفات

واختتم الاجتماع باستعراض جهود الوزارة والمحافظة في النهوض بمنظومة المخلفات الصلبة لتحسين مستوي النظافة والجمع السكني المخلفات وإشراك وتحفيز الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للعمل في منظومة المخلفات والجمع علي مستوي القري للحد من إلقاء المخلفات علي الترع والمصارف والمجاري المائية.

وعرض محافظ قنا الجهود التي تقوم بها المحافظة لدعم منظومة النظافة بالمعدات المطلوبة وإصلاح المعدات الخاصة بالحملة الميكانيكية، بالإضافة إلى التنسيق الجاري مع جهاز تنظيم المخلفات بالوزارة لطرح مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية والمدفن الصحى للمخلفات الصلبة البلدية بمدينة قوص والذي تم تنفيذهم من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة علي شركات القطاع الخاص ، حيث وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة تسليمهم إلى المحافظة وطرحهم علي شركات القطاع الخاص للتشغيل واختيار أفضل العروض الفنية والمالية للحفاظ علي هذا المشروع والذي يعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات ويهدف إلي إحداث نقلة نوعية فى الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة قنا ورفع معدلات تدوير المخلفات، وخلق فرص عمل خضراء لأبناء المحافظة وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل.