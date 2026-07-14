الرئيس اللبناني يدين الاعتداءات على السعودية والأردن ويؤكد التضامن الكامل مع دول الخليج

أدان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها دول الخليج العربي، ولا سيما الاعتداء الذي استهدف المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استهداف المملكة الأردنية الهاشمية، معتبراً أن هذه الأعمال تشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.

وقال الرئيس عون إن هذه "الأعمال العدائية تمثل محاولات مكشوفة ومتعددة المصادر لا تستهدف فقط أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها والدول المستهدفة، بل تسعى بشكل ممنهج إلى تقويض استقرار منطقة الخليج العربي وإبقاء المنطقة بأسرها في حالة دائمة من التوتر والقلق، بما يخدم مخططات لا تريد الخير لشعوبنا العربية".

وشدد على أن لبنان، رسمياً وشعبياً، يقف إلى جانب المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، انطلاقاً من الروابط التاريخية والأخوية التي تجمعها بلبنان.

وأضاف أن أمن هذه الدول واستقرارها يشكلان جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي مساس بسيادة الدول الشقيقة هو مساس بالعمق اللبناني والعربي.