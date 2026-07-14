سينما ومسرح.. شيكو يكشف عن أعماله المقبلة

كشف الفنان شيكو عن ملامح مشروعاته الفنية المقبلة، مؤكداً أنه يستعد خلال الفترة القادمة لتقديم عدد من الأعمال الجديدة والمتنوعة بين السينما والمسرح والتليفزيون.

وقال شيكو، خلال ظهوره في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إنه يُحضّر حالياً لفيلمين جديدين، إلى جانب مشاركته في مسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأضاف شيكو أن هناك أيضاً احتمالية لتقديم مسلسل خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، مشيراً إلى أن تفاصيل مشروعاته الجديدة سيتم الإعلان عنها قريباً بعد الانتهاء من الترتيبات الخاصة بها.

ويواصل شيكو نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع ظهوره ضمن أبطال فيلم «صقر وكناريا»، الذي جمعه بالفنان محمد إمام، فيما ينتظر جمهوره الكشف عن تفاصيل أعماله المقبلة خلال الفترة القريبة القادمة.