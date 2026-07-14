رئيس النواب بعد إقرار قانون مستقبل مصر: الحوار طريق التشريع الرشيد

وجه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير إلى أعضاء المجلس عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيدًا بما وصفه بالأداء البرلماني المتوازن خلال مناقشات القانون.

وأكد بدوي، في ختام الجلسة العامة، أن مناقشات مشروع القانون عكست نموذجًا للعمل البرلماني القائم على الحوار والديمقراطية والشفافية، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء المجلس حرصوا على دراسة مواد التشريع بدقة وتقديم الرؤى والملاحظات بما يخدم الصالح العام.

إشادة بدور المعارضة: الوطن يجمع الجميع

وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الذي قامت به المعارضة خلال مناقشات مشروع القانون، مؤكدًا أنها قدمت ملاحظات ورؤى موضوعية أثرت الحوار تحت القبة.

وأوضح أن اختلاف وجهات النظر داخل البرلمان يمثل عنصرًا إيجابيًا في العملية التشريعية، وأن الهدف المشترك لجميع النواب يظل تحقيق مصلحة الوطن ودعم مسيرة البناء والتنمية.

بدوي يثمن تعاون جهاز مستقبل مصر مع البرلمان

ووجه رئيس المجلس التحية إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ورئيسه الدكتور بهاء الغنام، تقديرًا لاستجابتهما للملاحظات والمناقشات التي شهدتها الجلسات البرلمانية.

وأكد أن التفاعل الإيجابي بين الجهاز والنواب يعكس احترامًا لدور مجلس النواب، ويؤكد أن القوانين الفعالة تأتي من خلال الحوار والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

شكر لرؤساء اللجان والنواب المشاركين في مناقشة القانون

ووجه المستشار هشام بدوي الشكر إلى المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على جهوده في إدارة أعمال اللجنة المشتركة، كما أشاد بدور اللجان النوعية وأعضائها الذين شاركوا في دراسة ومناقشة مشروع القانون.