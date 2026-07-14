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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الصين: 25.47 تريليون يوان حجم التجارة الخارجية في النصف الأول

التجارة الخارجية للصين
التجارة الخارجية للصين
أ ش أ
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أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية / اليوم الثلاثاء / أن حجم التجارة الخارجية للصين مقوما باليوان سجل نموا بنسبة 16.9% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026.

ووفقا لوكالة الانباء الصينية " شينخوا " أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة واردات وصادرات البضائع وصل إلى 25.47 تريليون يوان (حوالي 3.75 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة بين يناير ويونيو الماضيين، متجاوزا حاجز 25 تريليون يوان لأول مرة خلال فترة النصف الأول.

ومن بين هذا الإجمالي، بلغت قيمة الصادرات 14.73 تريليون يوان، بزيادة 13.4 في المائة على أساس سنوي، محافظة على نموها لمدة 11 ربعا متتاليا، بينما بلغت قيمة الواردات 10.74 تريليون يوان، بزيادة 22.1 في المائة على أساس سنوي، وهي نسبة أعلى بواقع 8.7 نقطة مئوية عن نظيرتها للصادرات، مما ساهم في تطوير تجارة متوازنة.

وذكرت الهيئة أنه في ظل بيئة خارجية معقدة ومتغيرة باستمرار، حافظت التجارة الخارجية للصين على اتجاه تشغيلي إيجابي، محققة زخم نمو قويا وأداء مستقرا.

الهيئة العامة للجمارك الصينية دولار أمريكي شينخوا

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