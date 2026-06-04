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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حيلة غامضة في واتساب قد تكشف "البلوك" خلال ثوانٍ

واتساب
واتساب

يجد كثير من مستخدمي تطبيق واتساب أنفسهم في حالة من الارتباك عند الاشتباه بأن أحد جهات الاتصال قد قام بحظرهم، خاصة مع استمرار ظهور علامة الصح الواحدة بجانب الرسائل المرسلة. 

ومع غياب وسيلة رسمية من واتساب تؤكد تعرض المستخدم للحظر، يلجأ كثيرون إلى  تسجيل الخروج والدخول المتكرر إلى حساباتهم، أو تجريب عدد من الحيل للتحقق مما إذا كانوا قد تعرضوا للحظر، دون الوصول إلى نتيجة حاسمة.

خطوات استخدام خاصية التشفير لكشف الحظر على واتساب

ولكن مؤخرا، انتشرت حيلة جديدة بين مستخدمي واتساب على وسائل التواصل الاجتماعي يقال إنها تتيح التحقق من الأمر بشكل أسرع وأسهل، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو انتظار طويل.

تعتمد الحيلة الجديدة على خاصية التشفير (Encryption) المدمجة داخل كل محادثة، الفكرة تقوم على التحقق من ظهور رسالة التشفير في نافذة الدردشة، فإذا كانت الرسالة الخاصة بالتشفير ما زالت معروضة بشكل طبيعي، فهذا مؤشر على أن الحساب نشط ولم يتم حظره. 

أما في حال اختفاء هذه الرسالة أو عدم ظهورها كما هو معتاد، فيرجح أن الطرف الآخر قد قام بالفعل بحظر المستخدم، ولمعرفة ذلك اتبع الخطوات التالية:

1. فتح تطبيق واتساب.

2. اذهب إلى المحادثة التي يحتمل أن يكون صاحبها قد قام بالحظر.

3. اضغط على اسم جهة الاتصال أعلى نافذة الدردشة.

4. قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار التشفير Encryption.

5. انتظر بضع ثوان لمعرفة النتيجة

6. إذا ظهرت لك الرسالة مكتوب بها Please Verify another way، فقد تكون جهة الاتصال هذه قمت بحظرك بالفعل.

وبحسب المتداول بين المستخدمين، إذا ظهرت لك بيانات التشفير ورمز الـ QR بشكل طبيعي، فغالبًا المحادثة ما زالت تعمل بشكل عادي. أما إذا واجهت مشكلة أو لم تظهر بيانات التشفير بالشكل المعتاد، فالبعض يعتبر ذلك مؤشرًا على وجود حظر.

هذه الحيلة، رغم انتشارها بين المستخدمين، لا تزال غير مؤكدة بشكل رسمي من الشركة، لكنها تعكس محاولات مستمرة من الجمهور لفهم إشارات التطبيق وتجاوز حالة الغموض التي تفرضها سياسة الخصوصية في واتساب.

لذلك، تظل المؤشرات المعروفة مثل اختفاء آخر ظهور، عدم تحديث صورة الملف الشخصي، أو بقاء الرسائل بعلامة صح واحدة لفترة طويلة، مجرد علامات محتملة وليست تأكيدا نهائيا.

كشف حظر واتساب معرفة من قام بحظرك خاصية التشفير واتساب خطوات كشف الحظر كيفية معرفة البلوك

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