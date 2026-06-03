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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب هيقلب الدنيا.. مركز شامل لمتابعة كأس العالم 2026 جوه التطبيق

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

أعلن تطبيق واتساب عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم "Football Central 2026"، وهي منصة مخصصة لعشاق كرة القدم تتيح متابعة أخبار ومحتوى بطولة كأس العالم 2026 مباشرة من داخل التطبيق.

وتأتي الخطوة في إطار توسع واتساب في خدمات القنوات Channels، حيث سيجمع المركز الجديد أحدث الأخبار والتقارير والتحديثات المباشرة المتعلقة بالبطولة في مكان واحد، ما يسهل على المستخدمين الوصول إلى المحتوى المرتبط بالحدث العالمي.

مركز موحد لمحتوى المونديال

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026. 

وسيظهر خيار "Football Central 2026" على شكل شريط مخصص داخل تبويب "التحديثات" Updates، ليمنح المستخدمين وصولا سريعا إلى القنوات المرتبطة بالبطولة.

ووفقا لتقرير نشره موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، سيعمل المركز الجديد كمنصة مركزية تجمع مختلف أنواع المحتوى الخاص بالمونديال، بما في ذلك الأخبار العاجلة وتقارير المباريات والتحديثات المستمرة طوال فترة البطولة.

خيار "Football Central 2026"

إبراز القنوات الرسمية للمنتخبات

كما سيوفر واتساب إمكانية الوصول بسهولة إلى القنوات الرسمية للمنتخبات الوطنية المشاركة، ما يسمح للمستخدمين بمتابعة الأخبار والمحتوى الحصري مباشرة من مصادره الرسمية، إلى جانب اكتشاف قنوات جديدة والانضمام إليها بسرعة.

وسيظل المركز متاحا داخل دليل القنوات حتى بعد الدخول إليه لأول مرة عبر الشريط المخصص، في خطوة تهدف إلى تعزيز سهولة الوصول إلى المحتوى الرياضي.

تعزيز حضور المحتوى الرياضي والإخباري

ويأتي إطلاق "Football Central 2026" ضمن استراتيجية واتساب لتوسيع منظومة القنوات، بعد طرح ميزة "حالة القنوات" Channel Status مؤخرا، والتي تتيح لأصحاب القنوات نشر محتوى مؤقت يشمل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والرسائل الصوتية، على أن يختفي تلقائيا بعد 24 ساعة.

وتسعى الشركة من خلال هذه الإضافات إلى تعزيز مكانة واتساب كمنصة لمتابعة الأخبار والفعاليات الرياضية، إلى جانب دوره التقليدي كتطبيق للمراسلة الفورية.

وقد بدأ طرح الميزة الجديدة تدريجيا لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون، على أن تصل إلى المزيد من المستخدمين خلال الفترة المقبلة.

واتساب كأس العالم 2026 مشاهدة كأس العالم مباشرة

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