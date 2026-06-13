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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها

أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها
أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها
أسماء عبد الحفيظ

تُعد الثلاجة خط الدفاع الأول للحفاظ على الطعام طازجاً وآمناً، لكن كثيراً من الأشخاص يرتكبون أخطاء شائعة أثناء تخزين الأطعمة قد تؤدي إلى نمو البكتيريا وتلف الطعام، مما يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي ومشكلات الجهاز الهضمي، خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة 

وفي السطور التالية نستعرض أبرز أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي قد تهدد صحة الأسرة، وكيف يمكن تجنبها بسهولة،بحسب ما أوضحها خبير التغذية الدكتور عبد الرحمن شمس من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد. 

1- وضع الطعام الساخن داخل الثلاجة مباشرة

يعتقد البعض أن نقل الطعام من على الموقد إلى الثلاجة فوراً هو الحل الأفضل، لكن وضع كميات كبيرة من الطعام شديدة السخونة قد يرفع درجة حرارة الثلاجة مؤقتاً ويؤثر على سلامة الأطعمة الأخرى.

أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها

الأفضل ترك الطعام ليبرد قليلاً لمدة قصيرة في درجة حرارة الغرفة، ثم تقسيمه إلى أوعية صغيرة ووضعه في الثلاجة خلال مدة لا تتجاوز ساعتين من الطهي.

2- تكديس الثلاجة بكميات كبيرة

امتلاء الثلاجة بشكل زائد يمنع دوران الهواء البارد بين الأطعمة، مما يؤدي إلى وجود أماكن أقل برودة قد تسمح بنمو بعض البكتيريا.

لذلك يجب ترك مسافات بين الأطعمة، وتنظيم الرفوف بحيث يصل الهواء البارد إلى جميع الأجزاء.

3- تخزين اللحوم النيئة بجانب الأطعمة الجاهزة

من أكثر الأخطاء خطورة وضع اللحوم أو الدواجن أو الأسماك النيئة في أماكن يمكن أن تتسرب منها السوائل إلى الأطعمة الجاهزة للأكل مثل السلطات أو الأطعمة المطهية.

ويفضل حفظ اللحوم النيئة في عبوات محكمة الإغلاق في الرف السفلي من الثلاجة لمنع تسرب السوائل إلى باقي الأطعمة.

4- عدم ضبط درجة حرارة الثلاجة

قد تكون الثلاجة باردة عند الشعور بها، لكن درجة الحرارة غير المناسبة تسمح بتكاثر البكتيريا. وينصح بالحفاظ على درجة حرارة الثلاجة عند 4 درجات مئوية أو أقل، بينما يجب أن تكون درجة حرارة الفريزر عند -18 درجة مئوية.

استخدام ميزان حرارة خاص بالثلاجة يساعد على التأكد من أن التبريد يعمل بالكفاءة المطلوبة.

5- الاحتفاظ ببقايا الطعام لفترات طويلة

ترك بقايا الطعام أياماً طويلة داخل الثلاجة من أكثر العادات الخاطئة، لأن بعض أنواع البكتيريا قد تنمو مع مرور الوقت حتى مع وجود التبريد.

لذلك يُنصح بتناول بقايا الطعام خلال 3 إلى 4 أيام في معظم الحالات، أو تجميدها إذا كانت لن تُستخدم خلال هذه الفترة.

6- وضع البيض في المكان الخطأ

تحتوي بعض الثلاجات على مكان مخصص للبيض في الباب، لكن باب الثلاجة يتعرض لتغيرات متكررة في درجة الحرارة بسبب الفتح والإغلاق المستمر.

لذلك يكون الاحتفاظ بالبيض داخل علبته الأصلية على أحد الرفوف الداخلية أكثر ثباتاً في درجة الحرارة.

7- عدم تنظيف الثلاجة بانتظام

تسرب السوائل وبقايا الطعام داخل الثلاجة قد يسبب تكاثر الجراثيم وظهور الروائح غير المرغوبة.

لذلك يجب تنظيف الرفوف والأدراج بشكل دوري، والتخلص من الأطعمة منتهية الصلاحية أو التي تغير لونها أو رائحتها.

8- استخدام عبوات غير مناسبة للتخزين

تخزين الطعام في أوعية مفتوحة أو غير محكمة الإغلاق قد يؤدي إلى انتقال الروائح وتلوث الطعام وفقدان جودته.

ويُفضل استخدام عبوات نظيفة ومغلقة بإحكام، مع كتابة تاريخ التخزين على الأطعمة المحفوظة لمعرفة مدة بقائها.

علامات تدل على فساد الطعام داخل الثلاجة

حتى مع التبريد، يجب الانتباه إلى أي علامات غير طبيعية، مثل:

  • ظهور رائحة كريهة.
  • تغير لون الطعام.
  • وجود عفن أو طبقة غريبة على السطح.
  • تغير الملمس أو خروج سوائل غير معتادة.

وفي حال الشك في سلامة أي طعام، فإن التخلص منه يكون الخيار الأكثر أماناً.

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