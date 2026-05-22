جون إدوارد يشيد بمواهب الدوري المصري: الزمالك يمتلك مستقبل الكرة المصرية

أشاد جون إدوارد بالمستوى الفني الذي ظهر به الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن البطولة شهدت بروز العديد من المواهب الشابة التي تمتلك مستقبلًا كبيرًا في الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح جون إدوارد أن النسخة الحالية من الدوري جاءت مختلفة على مستوى التنظيم والمنافسة، معتبرًا أنها واحدة من أقوى النسخ في السنوات الأخيرة، بسبب التقارب الفني بين الفرق وظهور عدد كبير من اللاعبين الشباب بمستويات مميزة.

وأكد المدير الرياضي لنادي الزمالك أن الفريق الأبيض يضم مجموعة واعدة من اللاعبين الشباب الذين نجحوا في لفت الأنظار هذا الموسم، مشيرًا إلى أن أسماء مثل محمد السيد ومحمد إبراهيم ومحمد حمد وأحمد الخضري والسيد أسامة قدموا مستويات مميزة تؤكد امتلاكهم مستقبلًا كبيرًا داخل القلعة البيضاء.

وأضاف أن اعتماد الأندية على اللاعبين الشباب خلال الموسم الحالي منح البطولة قوة إضافية، وساهم في اكتشاف عناصر جديدة قادرة على خدمة المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، سواء مع المنتخب الأول أو منتخبات الشباب.

كما أشار جون إدوارد إلى وجود العديد من المواهب المميزة في مختلف أندية الدوري الممتاز، موضحًا أن هناك لاعبين فرضوا أنفسهم بقوة بفضل أدائهم المتميز والتطور الكبير الذي ظهروا به طوال الموسم.

وتحدث المدير الرياضي للزمالك عن عدد من الأسماء التي لفتت الأنظار في الدوري، مثل أحمد عابدين وعلي إيهاب ومهاب سامي وعمر العزب وعبده نادر ومؤمن شريف ومحمد بركات وحمزة حسن، مؤكدًا أن الكرة المصرية تمتلك جيلًا جديدًا قادرًا على صناعة الفارق مستقبلًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن الاهتمام بالمواهب الشابة ومنحها الفرصة الكاملة سيعود بالنفع على الكرة المصرية بشكل عام، مشددًا على ضرورة استمرار الأندية في دعم اللاعبين الصاعدين لبناء مستقبل قوي للمنتخبات الوطنية