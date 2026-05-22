جون إدوارد: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج بالدوري

أكد جون إدوارد أن تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز جاء بعد موسم صعب ومليء بالتحديات، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته جماهير القلعة البيضاء في دعم الفريق حتى اللحظات الأخيرة من البطولة.

وقال جون إدوارد، في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، إن جميع عناصر المنظومة داخل النادي استحقوا الإشادة بعد المجهود الكبير الذي بُذل طوال الموسم، بداية من مجلس الإدارة مرورًا بالجهاز الفني والطبي والإداري، وصولًا إلى اللاعبين الذين أظهروا روحًا قتالية كبيرة ساهمت في حسم لقب الدوري.

وأشار المدير الرياضي للزمالك إلى أن اللاعبين الكبار وقادة الفريق تحملوا مسؤولياتهم بشكل مميز داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أنهم لعبوا دورًا مهمًا في دعم العناصر الشابة ومنحهم الثقة، وهو ما ساعد على خلق حالة من الانسجام والتماسك بين جميع اللاعبين طوال الموسم.

وأضاف أن نجاح الزمالك في حصد لقب الدوري لم يكن نتيجة مجهود فردي، بل جاء بسبب العمل الجماعي والرغبة المشتركة بين الجميع لتحقيق هدف واحد، وهو إسعاد جماهير النادي وإعادة البطولة إلى ميت عقبة.

وشدد جون إدوارد على أن جميع اللاعبين كان لهم تأثير واضح في رحلة التتويج، سواء من شارك بشكل أساسي أو من دعم الفريق من خارج الملعب، موضحًا أن الروح الجماعية وإنكار الذات كانا من أهم أسباب نجاح الفريق هذا الموسم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن الفريق سيواصل العمل بقوة خلال المرحلة المقبلة من أجل الحفاظ على النجاحات وتحقيق المزيد من البطولات، مشيرًا إلى أن الزمالك يمتلك مجموعة مميزة قادرة على مواصلة المنافسة بقوة في السنوات المقبلة.