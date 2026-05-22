إيهاب الكومي: سيراميكا كليوباترا خاض مباراة الزمالك بشرف ونزاهة

أشاد الإعلامي إيهاب الكومي بأداء سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مؤكدًا أن الفريق قدم أداء قويا يعكس رغبة حقيقية في تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو الخروج بنقطة التعادل.



وقال الكومي، خلال برنامجه «الماتش» المذاع على قناة قناة صدى البلد، إن المدير الفني علي ماهر اعتمد على تشكيلته الأساسية ودفع بالقوة الضاربة، وهو ما ساهم في سيطرة الفريق على مجريات اللقاء وخلق العديد من الفرص الخطيرة التي لم تُستغل بالشكل الأمثل.



وأضاف أن سيراميكا كليوباترا ظهر بشكل مشرف خلال المباراة، مؤكدًا أن الفريق يقدم كرة قدم حقيقية تعكس هوية واضحة داخل الملعب، ويلعب من أجل اسمه وتاريخه بعيدًا عن حسابات المنافسة على لقب الدوري.



وأردف: "سيراميكا كليوباترا خاض مباراة الزمالك بشرف ونزاهة وأثبت بأنه يلعب كرة قدم حقيقية ولا يهمه من يتوج بالدوري ولكنه يلعب من أجل اسمه فقط".