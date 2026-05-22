معتمد جمال يكشف موقفه من التجديد بعد تتويج الزمالك بالدوري

رباب الهواري

تحدث معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مستقبله مع القلعة البيضاء، وذلك عقب التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الخامسة عشرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي.

إشادة بصفقات الزمالك الجديدة

وخلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت، رفض معتمد جمال الدخول في أي مقارنات بين اللاعبين، خاصة فيما يتعلق بالمقارنة بين بيزيرا وزيزو، مؤكدًا أن لكل لاعب إمكانياته وقدراته الخاصة داخل الملعب.

وأشار المدير الفني إلى أن بيزيرا يعد من أبرز الصفقات التي نجح الزمالك في التعاقد معها خلال الموسم الجاري، مؤكدًا أنه لاعب يمتلك جودة فنية كبيرة وقدم مستويات مميزة مع الفريق منذ انضمامه. كما أثنى أيضًا على الثنائي عدي الدباغ وشيكوبانزا، موضحًا أن الثلاثي يمثل إضافة قوية للفريق الأبيض.

وأضاف أن إدارة الزمالك نجحت في تدعيم الفريق بعناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق، معتبرًا أن الصفقات الجديدة رفعت من جودة الفريق وساهمت بشكل واضح في تحقيق لقب الدوري هذا الموسم.

وعن ملف تجديد تعاقده مع الزمالك، أكد معتمد جمال أنه لا يوجد أي جديد حتى الآن بشأن استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، لكنه شدد على أنه تحت أمر النادي في أي وقت وبدون أي شروط.

وأوضح أن العمل داخل نادي الزمالك شرف كبير لأي شخص، مؤكدًا اعتزازه الشديد بالفترة التي قضاها داخل النادي، سواء استمر في منصبه أو رحل خلال المرحلة المقبلة.

كما حرص معتمد جمال على الإشادة بالنجم عبد الله السعيد، مؤكدًا أن علاقته به تمتد لسنوات طويلة، حيث لعبا سويًا في كأس العالم العسكري عام 2005.

وأشار إلى أن عبد الله السعيد يعد من أفضل لاعبي الدوري المصري، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرات فنية مميزة، مؤكدًا أن اللاعب يؤدي دورًا مهمًا للغاية داخل صفوف الزمالك سواء داخل الملعب أو خارجه

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

